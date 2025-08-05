Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu
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Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, 17. Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkarak ikincilik elde etti ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, 27 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 17. Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye'den tek kadın takımı olarak 17. Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'na katılan Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, 15 farklı ülkeden 27 üniversitenin yer aldığı uluslararası bir platformda yer aldı. İlk kez uluslararası arenada boy gösteren Yaşar'ın Kızları, 16 takım arasından finale yükselmeyi başardı. Portekiz, Almanya, Hırvatistan, İtalya, Romanya'dan üniversitelerle karşılaşmalarındaki galibiyetleriyle finale yükselen takım, finalde Macaristan Spor Bilimleri Üniversitesi ile yarıştı. Yaşar'ın Kızları, Macaristan ile mücadele dolu bir maç sonucunda 3-2'lik skorla şampiyonanın ikincisi oldu. Takım, bu başarıyla hem Türkiye'yi hem de Yaşar Üniversitesi'ni gururlandırdı.

Sportif Koordinatörlüğü'nü Efsun Pınar'ın, antrenörlüğünü Alper Kemal Kaygusuz'un ve Yardımcı antrenörlüğünü Ramazan Öztürk'ün üstlendiği Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı; Ece Türkben, Derin Demirel, Selen Naz Kıran, Selin Filiz, Esra Çevik, Ilgaz Soğukdağ, Begüm Can, İnci Naz Apaydın, Simay Cinbaz, Defne Kandemir, Buse Gül, Melisa Ayas, Fadime Berra Aslan, Selin Azra Çimen'den oluşuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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