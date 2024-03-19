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Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun Ilıcalı, Halil Umut Meler'e ateş püskürdü: Beceriksiz

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara sessiz kalmayan Acun Ilıcalı, hakem Halil Umut Meler'e sert çıkıştı. "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı" diyen Ilıcalı, "Türkiye'de beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı?" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ülke gündemine adeta bomba gibi düştü. Konuyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış da ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'dan geldi.

"FUTBOL KATLİAMI"

Yaşananlara skandallara ilişkin Hodri Meydan adlı YouTube kanalında konuşan Acun Ilıcalı, "Geçen hafta, 'Türkiye'de hakemlik bitti' demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"BECERİKSİZ"

Ülkemizin gündemine bomba gibi düşen Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan skandal olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe bu operasyonun kurbanı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Halil Umut Meler Acun Ilıcalı Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Eymen Tunç:

Doğru demiş. Bjk-gs maçında bir tane bardak atıldı hemen yardımcısını yanına çağırdı, bu maçta yağmur gibi yabancı madde yağdı içeri girmeye yüreği yetmedi veya talimat öyle geldi kendisine. Şu ortamda maç tamamlatması skandal fifa bile devreye girdi gururu olsa düdüğünü asar.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Birgün herkes FARUK KOCA'ya hak verecek. Haklının acelesi yok.

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Köksal Çelik:

Aynen öyle bjk maçında icardiye yapılan harekete penaltı çalamadı

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