Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun Ilıcalı, Halil Umut Meler'e ateş püskürdü: Beceriksiz

Hafta sonu oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ülke gündemine adeta bomba gibi düştü. Konuyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış da ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'dan geldi.

"FUTBOL KATLİAMI"

Yaşananlara skandallara ilişkin Hodri Meydan adlı YouTube kanalında konuşan Acun Ilıcalı, "Geçen hafta, 'Türkiye'de hakemlik bitti' demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"BECERİKSİZ"

Ülkemizin gündemine bomba gibi düşen Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan skandal olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe bu operasyonun kurbanı" dedi.