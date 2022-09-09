Yasağını kaldıran Eskişehirspor'dan altyapıya 320 futbolcu

- Yasağını kaldıran Eskişehir spor'dan altyapıya 320 futbolcu

Eskişehir spor 3 branşı daha bünyesine kazandıracak

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Selim Demircioğlu:

"10-15 gün incelenen sporcular oldu"

"Türk futboluna sporcu kazandıracağız"

"3 branş daha açıp Eskişehir spor'un adını o spor dallarında da yaşatmak istiyoruz"

"Eskişehirspor'un binlerce öğrencisi olmalı"

ESKİŞEHİR - Altyapısındaki transfer yasağını kaldıran Eskişehirspor, 320 futbolcuyu renklerine bağladı. Asbaşkan Selim Demircioğlu, her bir sporcunun ciddi bir şekilde incelendikten sonra transfer edildiğini söyledi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un, mali sorunlardan dolayı transfer tahtası halen kapalı durumda bulunuyor. Transfer yasağından dolayı A takıma futbolcu sadece altyapıdan sağlanıyor. Yine altyapıda da var olan transfer yasağı sonucunda kulübün sporcu açığı bulunuyordu. Yönetime gelen Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek ve ekibi, ilk olarak altyapıdaki transfer yasağını kaldırdı. Kaldırılan yasak sonrasında farklı yaş gruplarından 320 futbolcu transfer edildi.

"10 yaşındaki sporcumuza bile filiz lisans çıkaramıyorduk"

Altyapı transferleri ile bizzat ilgilenen Başkan Yardımcısı ve Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Selim Demircioğlu, yaşanan süreci ve çalışmaları şöyle anlattı:

"Biz geçen sene yönetime geldik. Geldiğimizde sadece A takımda değil, altyapıda da transfer yasağı vardı. Nadir karşılaşılan bir durum. Burada 10 yaşındaki sporcumuza bile filiz lisans çıkaramıyorduk. Altyapı, A takımdaki transfer yasağından dolayı boşalmıştı. Çünkü sürekli A takıma futbolcu veriliyordu. Geçen yıl geldiğimizde Mehmet başkan, 'Altyapıdaki transfer yasağını kaldıracağız' dedi ve hep birlikte çalışarak çok şükür yasağı kaldırdık. Biz burada geçen yıl ciddi bir çalışma ile 100'ün üzerinde sporcuyu lisansladık, tabii ayrıca filiz lisansla da 150-160 civarında sporcuyu lisansladık. Sporcu sayısı bizim diğer futbol okullarından ve altyapı derneklerinden gelenlerle birlikte şu anda 220'yi geçti."

"15 gün incelenen sporcular oldu"

Transferi yapılan futbolcu sayısının fazla olmasına rağmen her bir futbolcuyu detaylı olarak incelediklerinin altını çizen Demircioğlu, "Biz şöyle söylüyoruz; 'altyapıda hafriyat yaptık'. Bu yıl da temeli atıp yavaş yavaş üzerine kat çıkma niyetindeyiz. Biz yıllardır altyapı kurtuluştur dedik. Kulübümüz hak ettiği yere geldikten sonra da altyapı çok değerli olacak. Çünkü buradan sporcu çıkaracağız ve sadece A takıma değil, Türk futboluna da sporcu kazandıracağız. Burada geçen seneden beri hiçbir futbolcuya 5-10 dakika bakılmadı. Bir futbolcu en az 4 gün incelendi. 10-15 gün incelenen sporcular oldu" diye konuşarak, yapılan çalışmaların titizliğine değindi.

"Eskişehirspor'un binlerce öğrencisi olmalı"

Son olarak Eskişehirspor'a 3 branş daha kazandırmak istediklerini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını aktaran Asbaşkan Selim Demircioğlu, "Biz yıllardır futbol kulübü olarak anılıyoruz ama geçen sene başlattığımız, bu yıl da taçlandırmak istediğimiz bir durum var, o da; basketbol, voleybol ve yüzme. Bu 3 branşta çok fazla talep var Eskişehirspor'a. Bununla ilgili Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile ön görüşmeleri yaptık. Bu görüşmeleri daha da ileriye taşıyacağız. Bu kulüpleri de kurup, Eskişehirspor'un adını o spor dallarında da yaşatmak istiyoruz. Eskişehirspor'un binlerce öğrencisi olmalı ve bizim de hedefimiz o" dedi.