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Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı

Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
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Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis reklamı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. İki başkanın, yasa dışı bahis şirketi reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmekle suçlandıkları belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz yasa dışı bahis nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine...İnternetten canlı futbol izleyin

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın, üç aydan bir yıla kadar men cezası alabileceği belirtildi.

MADDE 57

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

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Yorumlar (4)

Atilla Tanin:

Sırtında sponsorluğunu alan Organize kötülük camiası ? O ceza alacak mı ???

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hakan baydur:

gençleri kumara tahrik ediyorsunuz bütün gençler kumar oynuyor yasa dışı bahis oynuyor yuvalar yıkılıyor intiharlar çoğalıyor allah sizi bildiği gibi yapsın

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Mert Ali Bal:

Sırtında yasa dışı bahis reklamı ile sahaya çıkanlara napıcaksınız? Sizin adaletinize....

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Arif İnanç:

Küçük takımlar ceza alabilir. Formasına yazanlar ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Özellikle para gelmeden formalarda reklam yayınlanmaz. Bu işler önce ver sonra yayınla ile devam ederler. Bekleyip görürüz. Hapur cezası filan da alacaklarını sanmıyorum yoksa ipin ucu başka yerlere de uzanır!

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