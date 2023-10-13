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Yasa dışı bahis iddiasıyla sorguya çekilen Zaniolo'nun ilk ifadesi ortaya çıktı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun ilk ifadesi ortaya çıktı. İtalyan futbolcu, futbol bahsi değil, yalnızca poker oynamak için çevrimiçi platformları kullandığını belirtti. Zaniolo'nun telefon ve tabletine el konuldu.