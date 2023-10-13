Yasa dışı bahis iddiasıyla sorguya çekilen Zaniolo'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun ilk ifadesi ortaya çıktı. İtalyan futbolcu, futbol bahsi değil, yalnızca poker oynamak için çevrimiçi platformları kullandığını belirtti. Zaniolo'nun telefon ve tabletine el konuldu.
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın tesislerinde yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla sorgulandı. Zaniolo sorgusunda yalnızca poker oynadığını ve futbol bahsi yapmadığını ifade etti.
POKER OYNADIĞINI SÖYLEDİ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Zaniolo'nun yasa dışı bahis oynadığı suçlaması sonrası verdiği savunma ortaya çıktı. İtalyan futbolcunun çevrimiçi platformları yalnızca poker oynamak için kullandığını söylediği iddia edildi.
TELEFON VE TABLETİNE EL KONULDU
Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin de sorgusu alınırken Zaniolo'nun telefonuna ve tabletine polis tarafından el konuldu.