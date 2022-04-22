Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor

ÇEŞME Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 16'ncı kez düzenlenecek olan Yarımada Spor Oyunları, 23-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İzmir'in Çeşme Yarımadası'nın 5 belediyesinden katılımcıların yer alacağı organizasyonda, "Haydi Spora!" sloganı ile basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Uzun bir aradan sonra bu yıl yeniden organize edilecek Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak.

Çeşme'de gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Karaburun Kaymakamı Serap Özmençetin, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murtaza Dayanç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da Yarımada Spor Oyunları'nı Çeşme'de tekrar canlandırmaktan gurur duyacağını söyledi. Çakıcı, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bizlere madalyaları teslim edecek ancak biz bu madalyaları Çeşme'den uzağa göndermek istemiyoruz. Kazasız belasız bir turnuva diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor