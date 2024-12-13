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Yarım asırlık kulüp sahipsiz kaldı: Anahtarı belediyeye bıraktılar

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Nesine 3. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da, iki kez ertelenen olağanüstü kongrede aday çıkmayınca ve yönetim kurulunun istifa edince kulübün anahtarı belediyeye teslim edildi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar Süper Lig'de boy gösteren Denizlispor, zor günler geçiriyor. Bir dönem ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Ege ekibi, şu andan Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele ediyor. Yeşil-siyahlılarda iki kez ertelenen olağanüstü kongrede aday çıkmadı ve yönetim kurulunun istifası sonrası kulüp sahipsiz kaldı

ANAHTARLARDAN BİRİ BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

istifa eden yönetimden eski başkan yardımcısı Özcan Sarı ve avukat İsmail Berkay Gökce, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı, görüşmenin ardından kulübün anahtarını Marım'a teslim etti. Özcan Sarı, yaptığı açıklamada, Denizlispor için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yarım asırlık kulüp sahipsiz kaldı: Anahtarı belediyeye bıraktılar

DİĞER ANAHTAR VALİYE TESLİM EDİLECEK

Kulüp anahtarının birini tutanakla Sayın Marım'a teslim ettiklerini belirten Sarı, "Valiliğe de geldik ama valimiz yerinde olmadığı için pazartesi günü için kendisinden randevu aldık. Kulübümüzün ikinci anahtarını Denizli Valiliğine teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreç artık onlarda. Denizlispor'u kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır" diye konuştu.

Yarım asırlık kulüp sahipsiz kaldı: Anahtarı belediyeye bıraktılar

ADAY ÇIKMADI, YÖNETİM İSTİFA ETTİ

Denizlispor'un 4 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenmiş, dünkü seçimli kongrede ise başkan adayı çıkmadığı için mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etmişti.

Yarım asırlık kulüp sahipsiz kaldı: Anahtarı belediyeye bıraktılar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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