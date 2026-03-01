Haberler

Milli boksör Yaren Düztaş, Bulgaristan'daki turnuvada 2. oldu

Güncelleme:
Uluslararası Istranca Boks Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Yaren Düztaş, kadınlar 80 kiloda finalde Kazak rakibine kaybederek gümüş madalya elde etti.

Uluslararası Istranca Boks Turnuvası'na katılan Yaren Düztaş, kadınlar 80 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen turnuva sona erdi.

Kadınlar 80 kiloda ringe çıkan Yaren, finalde karşılaştığı Kazak Nadezhda Ryabets'e yenilerek gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
