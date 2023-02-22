Yardımları ortaya çıkıyor! Ünlü komedyen, depremde hayatını kaybeden Atsu ile yazışmalarını paylaştı

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun yaptığı yardımlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Craze Clown olarak bilenen Nijeryalı komedyen Emmanuel Ogonna Iwueke, okul okuduğu dönemde Atsu'nun kendisine yardım ettiğini belirterek aralarında geçen yazışmayı paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu'nun Afrika'da birçok insana yardım ettiği ortaya çıktı. Zamanında bu insanlardan biri olan Nijeryalı ünlü komedyen Craze Clown'un paylaşımı herkesi duygulandırdı.

"GERÇEKTEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM"

Babası öldükten sonra Christian Atsu'dan hep destek gördüğünü belirten Craze Clown, Ganalı futbolcu ile arasında geçen WhatsApp konuşmalarını, "Christian 2015 yılından beri beni destekliyordu. Babamı kaybettiğimde bana ulaştı, ben mezun olana kadar masraflarımı karşılamayı teklif etti ve bunu gerçekleştirdi. Sen benim büyük bir dostum oldun Chris ve seni kesinlikle özleyeceğim. Gerçekten gözyaşlarımı tutamıyorum. Huzur içinde uyu kardeşim." ifadeleriyle paylaştı.

YAZIŞMALARI PAYLAŞTI

Nijeryalı komedyenin öğrenci olduğu dönemde yapılan konuşmalarda, Atsu'nun Craze Clown'a ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu sorduğu ve mezuniyet sonrası iş sözü verdiği görülüyor.