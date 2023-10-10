Canlı yayındaki açıklamalarının faturası ağır oldu! PFDK'den Ali Koç'a ceza

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası verdi. Bu karar, Koç'un 04.10.2023 tarihinde katıldığı bir TV programında sarf ettiği beyanlar sonucu alındı.

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 210 bin TL para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 210 BİN TL PARA CEZASI

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a katıldığı canlı yayındaki söylemleri nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 TL para cezası verdi.

Yapılan açıklamada;

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SELAHATTİN BAKİ CEZA ALMADI

Öte yandan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise ceza almadı. PFDK, Baki için, "Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından Ceza Tayinine Yer olmadığına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.