Yaprak dökümü devam ediyor! Ziraat Türki'ye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

CANLI YAYINDA İSTİFA ETTİ

43 yaşındaki çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun canlı yayınında istifa ettiğini açıkladı.

İŞTE ORHAN AK'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Abdullah Hocamın istifa sürecinde ben hocamızla başkanımızla konuştum. Beraber geldik, beraber ayrılalım dedik. O süreçte ricada bulundular. Daha farklı görüşler de oldu. Ben '2.5 senedir biriyim. Trabzonspor'da çok şeyler kazandım' dedim. İçeriden biri olarak yardımcı olmak istedim. Haftalık, aylık konuşabiliriz dedim. Takımın yaşadığı o durumu görüyorduk. Bir umut belki, çıkış olabilir dedik. Takım ile ilk maç, Adana Demirspor maçı fena geçmemişti. Son 2 maç sezonun özeti gibiydi.

Bir yere getiriyorsunuz, golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. İçeriden birinin kalması da doğru değilmiş. Güzel bir tecrübe oldu. Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu.

AK'IN TRABZONSPOR KARNESİ

Bordo-mavili ekibin başında 3 maça çıkan Orhan Ak, bu mücadelelerden 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.