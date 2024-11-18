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Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon takımda yeterince süre alamadığı için mutsuz. İspanyol basınına göre, Arda Güler devre arasında kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek ve Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve yeterince forma giyemeyen Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AYRILMAK İSTİYOR

İspanyol basını, Arda Güler'in kararını verdiğini ve bu kararı çevresiyle de paylaştığını yazdı. Arda Güler'in forma şansı bulamadığı gerekçesiyle mutsuz olduğu ifade edilirken, İspanyollar Arda'nın kararını duyurdu. Habere göre Arda Güler, devre arasında kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirerek Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı istiyor.

Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor

YAKINLARINA SÖYLEDİ

Arda'nın Ancelotti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama sonrası bu kararı verdiği, ve bunu çevresine de bildirdiği iddia edildi. Sezonun devamında da forma şansı bulabileceğine inanmayan Arda'nın devre arasında gelecek tekliflere göre kariyerine yön vermesi bekleniyor.

Yapılanlara daha fazla dayanamadı, Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bunun şişirilmiş bir balon olduğunu herkes öğrenecek

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Durursa aklı yok 2 senesi boşa gitti. Son milli maçta da gördük acaip geri gitmiş.

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Haber YorumlarıHalit Bilge:

Vah vah Dünya yildizimiza bak hele ne hale düşmüş ??????

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Arda türk halkının şişirdiği bir balondur türkiyede bile iş yapamaz o fizik yapısıyla ama yeteneği var

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Balon patladı fenerde yedek kulübesi seni bekler

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Dayanamadı değil kovuldu

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Arda haberi olmasa ne yapardık acaba..

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Haber YorumlarıMEHMET EMİN BİRGÜL:

:) yani Real çok heveli durmasına medya yine parlat servis et sistemine geçmiş real istediğini alamadı ve yedeklerde yedeğin yedeği olarak beklemede real arda gibisini çok bulurda arda reali bulamaz bidaha . ancelotti tamam demeyere kadar ilk 11 realde hayal tamam yeteneklide reale rest çekecek kadar iyi değil

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Nerde mutlu ve huzurlu olacaksan oraya git.Sen kendi kariyerini düşün gerisini boş ver başarılar dâima seninle olsun ARDAM.Seni seviyoruz ????

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Haber YorumlarıAhmet Dimli:

Realin maçlarını izliyorum bu fizik gücüyle oynaması imkansız diğerleriyle arasında uçurum var zaten Türk futbolunun temel sorunu fizik güç gidenlerin hepsi fizik gücü yeterli olmadığı için başarısız olup dönüyor

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