Yapılan faul sayısı 'Yok artık' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol hariç her şey var

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı tat vermedi.

İSABETLİ ŞUT YOK 20 FAUL VAR

Büyük heyecana sahne olan derbide iki takımda ilk 45 dakikada isabetli şut atamazken toplamda 20 kez faul yaptı.

OSAYI SARI KART GÖRDÜ

20 faulun yapıldığı maçta sadece 1 sarı kart çıktı. Onu da sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Osayi Samuel gördü.