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Yapılan faul sayısı "Yok artık" dedirtecek cinsten! Dev derbide gol hariç her şey var

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı maçta isabetli şut atılmazken 20 faul yapıldı. Maçta sadece Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi Samuel sarı kart gördü.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı tat vermedi.

İSABETLİ ŞUT YOK 20 FAUL VAR

Büyük heyecana sahne olan derbide iki takımda ilk 45 dakikada isabetli şut atamazken toplamda 20 kez faul yaptı.

Yapılan faul sayısı 'Yok artık' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol hariç herşey var

OSAYI SARI KART GÖRDÜ

20 faulun yapıldığı maçta sadece 1 sarı kart çıktı. Onu da sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Osayi Samuel gördü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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