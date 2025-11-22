Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini

2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Türkiye– Romanya eşleşmesi gerçekleşti. Ay-Yıldızlılar, yarı finali geçmesi hâlinde finalde Slovakya–Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Kura çekiminin hemen ardından Football Rankings, yapay zeka modelinin ürettiği olasılıkları paylaştı.

IRAK, İTALYA VE DEMOKRATİK KONGO İLK ÜÇTE

Yapay zeka simülasyonuna göre Dünya Kupası'na katılma olasılığı en yüksek takımlar şöyle sıralandı;

Irak – %63

Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya–Surinam maçının galibiyle karşılaşacak.

Kuzey İrlanda ile yarı final oynayacak olan İtalya, turu geçerse Galler–Bosna Hersek galibiyle finalde karşılaşacak.

Demokratik Kongo – %60

Finalde Yeni Kaledonya–Jamaika maçının kazananıyla oynayacak.

TÜRKİYE %52 ŞANSLA 4. SIRADA

A Milli Takım, Avrupa'dan en yüksek olasılığa sahip ikinci ekip olarak listede 4. sırada yer aldı. Simülasyona göre Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali %52. Bu oran, Türkiye'nin play-off rotasında güçlü bir aday olarak görüldüğünü gösteriyor.