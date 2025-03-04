Arada sadece 1 puan var! Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Süper Lig'de bitime 11 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e indi. Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak edilirken, yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index'den sürpriz bir tahmin geldi. Euro Club Index'in tahminine göre, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 66.6, Fenerbahçe'nin ise yüzde 33.3 olarak belirlendi.
Süper Lig'de bitime 11 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e indi. Futbolseverler hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini merak ederken yapay zekadan sürpriz bir tahmin geldi.
YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON GALATASARAY
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekiştiği yarış için tahminler Euro Club Index'de güncellendi. Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliği, Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyeti sonrası fark 4'e inince şampiyonluk söylemleri değişmeye başlandı. Yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index Süper Lig'de sezon sonu oluşacak sıralama için bir tahminde bulundu.
İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de ilk 10 sırayı alacak ekipler ve puanları;
- (10) Kasımpaşa: 48 PUAN
- (9) Rizespor: 49 PUAN
- (8) Göztepe: 51 PUAN
- (7) Trabzonspor: 51 PUAN
- (6) RAMS Başakşehir: 54 PUAN
- (5) Eyüpspor: 54 PUAN
- (4) Samsunspor: 62 PUAN
- Samsunspor'un sezonu dördüncü bitirmesine yüzde 60 ihtimal verildi.
- (3) Beşiktaş: 67 PUAN
- Beşiktaş'ın sezonu üçüncü bitirmesine yüzde 77 ihtimal verildi.
- (2) Fenerbahçe: 90 PUAN
- Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 22.8 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 33.3 olarak güncellendi.
- (1) Galatasaray: 91 PUAN
- Galatasaray'ın yüzde 77.2 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 66.6'ya düşürüldü.