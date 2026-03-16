Yapay zeka "Süper Lig Şampiyonu Galatasaray" diyor

Süper Lig'i simüle eden yapay zekaya göre şampiyonluk ihtimali Galatasaray için %92, Fenerbahçe için %6 ve Trabzonspor için %2 olarak hesaplandı.

  • Galatasaray, Süper Lig'de lider konumda olup Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 7'dir.
  • Yapay zeka simülasyonuna göre Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali %92'dir.
  • Trabzonspor'un ligi ilk iki sırada bitirme ihtimali bu hafta %14 arttı.

Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak önemli bir avantaj elde etti.

FENERBAHÇE'NİN KAYBI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldığı haftada Galatasaray, Başakşehir karşısında hata yapmadı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırırken puan farkını da açtı.

YAPAY ZEKA ŞAMPİYONLUK ORANLARINI HESAPLADI

Veri sitesi Football Meets Data, Süper Lig'i simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Yapay zekanın son tahminine göre Galatasaray şampiyonluk yarışında açık ara favori konumda.

Simülasyon sonuçlarına göre şampiyonluk ihtimalleri şöyle:

TRABZONSPOR İLK 2 HEDEFİNİ ZORLUYOR

57 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'un ise ligi ilk iki sırada bitirme ihtimalinin bu hafta yüzde 14 oranında arttığı ifade edildi.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısüleyman aydın:

Bir Fenerbahçeli olarak bu Fenerbahçe 50 yıl da geçse şampiyon olamaz. Ruhsuz takım. önüne gelen fırsatları değerlendiremeyen 2 düzine futbolcu!.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

