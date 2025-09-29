Haberler

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Yapay zeka, Galatasaray ve Liverpool arasında oynanacak olan dev maçın skorunu tahmin etti. Yapılan tahminde Liverpool'un maçı 2-1 kazanacağı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Galatasaray, sahasında Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk edecek. Saat 22:00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

YAPAY ZEKADAN MAÇ TAHMİNİ

Karşılaşma öncesi büyük heyecan yaşanırken yapay zekadan dev maç için dikkat çeken tahmin geldi. Yapay zeka, Galatasaray- Liverpool maçını simüle etti ve maçı Liverpool'un 2-1 kazanacağını işaret etti. Yapılan tahminde "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupa motivasyonu göz önüne alındığında maç çok çekişmeli geçer diye düşünüyorum ama yine de tahminim 2-1 Liverpool kazanır.'' ifadeleri kullanıldı.

MAÇIN ORANSAL SONUÇLARI

Maçın olası sonuçları oransal olarak da verilirken, Liverpool galibiyeti yüzde 50, Galatasaray galibiyeti ve beraberlik ise yüzde 25 olarak ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
