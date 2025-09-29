Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Yapay zeka, Galatasaray ve Liverpool arasında oynanacak olan dev maçın skorunu tahmin etti. Yapılan tahminde Liverpool'un maçı 2-1 kazanacağı ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Galatasaray, sahasında Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk edecek. Saat 22:00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
YAPAY ZEKADAN MAÇ TAHMİNİ
Karşılaşma öncesi büyük heyecan yaşanırken yapay zekadan dev maç için dikkat çeken tahmin geldi. Yapay zeka, Galatasaray- Liverpool maçını simüle etti ve maçı Liverpool'un 2-1 kazanacağını işaret etti. Yapılan tahminde "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupa motivasyonu göz önüne alındığında maç çok çekişmeli geçer diye düşünüyorum ama yine de tahminim 2-1 Liverpool kazanır.'' ifadeleri kullanıldı.
MAÇIN ORANSAL SONUÇLARI
Maçın olası sonuçları oransal olarak da verilirken, Liverpool galibiyeti yüzde 50, Galatasaray galibiyeti ve beraberlik ise yüzde 25 olarak ifade edildi.