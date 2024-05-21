Üye Girişi
Haberler

Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünden ayrıldıktan sonra 8 aydır boşta olan Stefan Kuntz, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'un spor direktörü olmaya hazırlanıyor. 61 yaşındaki teknik adam da, Alman basınına yaptığı açıklamada Hamburg ile görüştüğünü doğruladı.

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda görev alan ve 8 aydır boşta olan Stefan Kuntz, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

YENİ DURAĞI HAMBURG

Sky'ın haberine göre; Hamburg yönetimi, spor direktörü Jonas Boldt'un sözleşmesini feshetti ve bu görev için Kuntz ile anlaştı. 61 yaşındaki teknik adam da, Alman basınına yaptığı açıklamada Hamburg ile görüştüğünü doğruladı. Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, 2023-24 sezonunu 58 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi

FUTBOLCULUK SONRASI KARİYERİ

Stefan Kuntz daha önce Bochum'da sportif direktör olarak ve Kaiserslautern'de yönetim kurulu başkanı olarak çalışmıştı. Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı'nda teknik direktör olarak başarılı bir dönemin ardından, son olarak 2021-2023 yılları arasında Türkiye Milli Takımı'na hocalık yapmıştı.

Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi

A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Futbol Takımı ile 20 maça çıkan Stefan Kuntz; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Bundesliga Türkiye Spor Futbol Spor Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title