Yankı Erel Tayvan'da Şampiyonluk Yaşadı

Milli tenisçi Yankı Erel, Tayvan'da düzenlenen M25 Taipei Turnuvası'nda teklerde şampiyon oldu. Finalde Japon rakibi Yuki Mochizuki'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Yankı, kariyerinin 9. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sert zeminde gerçekleşen organizasyonda finalde Yankı, Japon rakibi Yuki Mochizuki ile karşılaştı.

Maçtan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Yankı Erel, kariyerinin 9. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
