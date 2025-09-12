Yamula Barajı'nda Optimist Yelken Yarışları Başladı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun düzenlediği Optimist Yelken Yarışları'nın 3'üncü ayağının startı Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nda verildi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi koordinesinde Optimist Yelken Yarışları'nın 3'üncü ayağı Yamula Barajı'ndaki Kuşçu Marina Su Sporları Merkezi'nde başladı. Programa Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcular ve vatandaşlar katıldı. 7 ilden 10 kulüp ve 57 sporcunun katıldığı yarışlar, 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Kayseri'nin denizinde Yamula'da Optimist Yarışmaları'nda bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten kısa bir süre önce biz, Kayseri su sporları merkezi olacak demiştik. Ama yelken de istediğimiz yerde değiliz. Yelken de daha fazla mesafe kat etmemiz lazım. Dolayısıyla ben yelken sporu sadece gençlerimiz spor yapsın diye düşünmüyorum. Aynı zamanda gençlerimizin sosyal hayatında karar verme mekanizmalarında çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Ailelerimizi bu konuda teşvik etmemiz gerekiyor. Bu olimpik spor da Kayseri öncü olmak zorunda. Bu saatten sonra gençlik ve spor il müdürümüzün özellikle milat dediği cümlenin gerçekten milat olması gerektiğini düşünüyorum. Artık yelkende daha önemli olmamız lazım. Bu da bir adım. Dolayısıyla su sporları merkezi olacağız. 'Anadolu'nun ortasında Türkiye'ye su sporlarında madalyalar getireceğiz' cümlemizin arkasında durmamız önemli" dedi.

'YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Hakikaten Yamula Barajı şehrimizin ve ülkemizin zenginliği. Enerji üretir, balık üretir. Tarım fonksiyonunda en büyük katkıyı sağlar. Ama bütün bunların yanında da son dönemde özellikle valimizin özel gayretleriyle gerek Zamantı üzerinde, 'Yamula Barajı' diyoruz ama Kızılırmak üzerinde yapılan bu spor etkinlikleriyle Kocasinan Belediyemizin de vermiş olduğu desteklerle kendisinden söz ettirir hale geldi. Yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da, Kayseri'nin denizinde başta yelken sporu olmak üzere kano ve ona bağlı su sporlarında çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, ileriki dönemlerde, Su Sporları Merkezi'nden çok büyük şampiyon sporcular çıkacağı kanaatinde olduğunu söyledi.