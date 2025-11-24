Haberler

Yaman Rüzgar Kızılet'ten Sivas'ta Büyük Başarı

Sivas'ta düzenlenen Parayüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmelerinde Yaman Rüzgar Kızılet, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak dikkat çekti. Kızılet, Avrupa açık yaş grubunda B barajını geçerek uluslararası arenada yarışma hakkı elde etti.

Sivas'ta gerçekleştirilen Parayüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmelerinde Yaman Rüzgar Kızılet önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Kızılet, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuz, Avrupa açık yaş grubunda B barajını geçerek uluslararası arenada mücadele etme hakkı elde etti. Yaman Rüzgar Kızılet seçmelerde 400 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 100 metre kurbağalama ve 200 metre karışık kategorilerinde mücadele etti. İl Müdürlüğümüz olarak sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - AYDIN

