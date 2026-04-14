Haberler

Yamal'dan Messi'nin kucağında çekildiği ikonik fotoğrafına ilk yorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lamine Yamal, bebekken Lionel Messi’nin kucağında çekilen ikonik fotoğrafla ilgili yaptığı açıklamada, o anı hatırlamadığını ancak “tarihin en büyüğü” ile aynı karede yer almayı büyük bir gurur ve ilham kaynağı olarak gördüğünü dile getirdi.

  • Lamine Yamal, bebeklik döneminde Lionel Messi'nin kucağında çekilmiş bir fotoğrafın kendisi için şaşırtıcı ve anlamlı olduğunu belirtti.
  • Yamal, fotoğrafta Messi'nin kendisini tuttuğunu ancak ona bakmadığını ifade etti.
  • Yamal, Lionel Messi'yi tarihin en büyük futbolcusu olarak nitelendirdi ve onunla aynı karede yer almayı gurur verici bulduğunu söyledi.

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, çocukluk dönemine ait Lionel Messi ile çekilmiş ikonik fotoğraf hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Yamal’ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAF YENİDEN GÜNDEMDE

Lamine Yamal’ın bebeklik döneminde Lionel Messi’nin kucağında yer aldığı kare, son yıllarda futbol dünyasında sık sık gündeme gelmişti. Barcelona altyapısının sembolik anlarından biri olarak gösterilen bu fotoğraf, genç yıldızın yükselişiyle birlikte yeniden konuşulmaya başladı.

“MESSI BENİ TUTUYOR AMA BEN ONA BAKMIYORUM”

Söz konusu kareyi değerlendiren Yamal, fotoğrafa her baktığında şaşırdığını ifade etti. O anın kendisi için hem ilginç hem de anlamlı olduğunu belirten genç oyuncu, “Messi beni kollarında tutuyor ve ben ona hiç bakmıyorum diye şaşırdım” sözleriyle dikkat çekti.

“NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM”

Henüz bebek olduğu için o anın farkında olmadığını dile getiren Yamal, yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğrafın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Genç futbolcu, “Ne yaptığımı bilmiyorum” diyerek o anın bilinçsizliğine vurgu yaptı.

“TARİHİN EN BÜYÜĞÜ TARAFINDAN KUTSANMIŞ GİBİYİM”

Lionel Messi ile aynı karede yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Yamal, Arjantinli yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. Messi’yi “tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu” olarak nitelendiren genç oyuncu, bu anıyı bir tür şans ve ilham kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, özel harekat sevk edildi
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı

Tarihe geçti! Tüm dünya onu konuşuyor
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti

Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi