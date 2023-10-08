Yamaç Paraşütü Sporcuları Hedefi Tuturmak İçin Yarıştı

SPOR Yamaç paraşütü sporcuları hedefi tutturmak için yarıştı

Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN,(DHA)- Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması Erzincan'da başladı. Yarışmalara 33 ilden 13'ü kadın toplam 71 sporcu katıldı.

Deniz seviyesinden bin 568 metre yüksekliğindeki Ekşisu mesire alanından havalanan sporcular, yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedeflerine inebilmek için kıyasıya mücadele etti. Bazı sporcular hedefi tuttururken, bazıları ise hedefe ulaşamadı. Yarışmada derece alan sporcular puanlarına göre bir üst seviyedeki yarışmalara katılmaya hak kazanacak.

Yarışmaya Erzincan'dan katılan Sami Tenkur (46); 'Hava şuan da gayet güzel. Yarışma çok güzel geçiyor. Bu yarışmanın en büyük özelliği katılım çok fazla. Daha önce illerde yapılan yarışmalara katılım 30-40 kişi iken şuan da resmi kayıtlara göre 71 sporcu var. Bu Erzincan için büyük önem arz ediyor. Demek ki Erzincan'ı önemseyen ve beğenen sporcular daha önceden burada uçtukları için burayı tercih etmişler. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde uçtum. Erzincan bu konuda dünyada olmasa da Türkiye'de Ölüdeniz'den sonra ikinci yer. Uçuş alanı olsun, uçuş take offları olsun, iniş alanları olsun, hava bakımından uygunluk bakımından olsun, termik dediğimiz hava akınları olsun. Daha önceden de burada dünya şampiyonalarıyapıldı" diye konuştu.

Erzincanlı sporcu Emre Aktepe de herkesi bu heyecanı yaşamaya beklediklerini belirterek, 'Erzincan bölgesinde Türkiye yamaç paraşütü hedef eğitim yarışmasına katıldık. Hava ve atmosfer çok güzel. Organizasyon harika. Erzincan'a bir daha gelmek istiyor herkes. Gelmeyen, Erzincan'ı görmeyen, doğa sporlarını yaşamayan herkesi buraya bekliyoruz. Bu heyecanı yaşamasını istiyoruz" dedi.

Bir diğer sporcu Selin Ayvalı ise 'Erzincan'ın çok güzel bir doğası var. Daha önceden de hedef yarışmasına katılmıştım burada. Çok keyifli, çok eğlenceli geçiyor. Severek uçuyoruz. Hem eğleniyoruz hem de yarışıyoruz. Bu sporu yapmak isteyen kadınlar, başlamaktan korkmasınlar. Çok ön yargılı bir spor. Mutlaka başlasınlar. Ne kadar eğlenceli ne kadar güvenli olduğunu görecekler limitler dahilinde. Bunun eğitimleri de Türkiye'nin hemen hemen her yerinde veriliyor. Korkmadan gelsinler, kendilerini geliştirsinler. Hayallerini yarım bırakmasınlar" diye konuştu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz yarışma ile ilgili şunları söyledi:

'Erzincan doğa sporlarının başkenti. Gerçekten meteorolojik verileri olsun, doğası olsun inanılmaz bir yer. Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu döneminde bir slogan vardı. Doğa sporlarının başkenti Erzincan. Evet, gerçekten doğa sporlarının başkentinde bir çıkış için başladık. Bu sene ki yarışmamız bununla sona eriyor. Ama gelecek senelerde Erzincan'da Türkiye Şampiyonası yapılacak. Mesafe yarışmamız. Aynı zaman da Pro Wolrd Cup yarışması olacak. Pro World Cup yarışmamız 2025 yılında yapılacak olan dünya şampiyonamızın ön yarışması olacak. Erzincan yamaç paraşütü branşı için çok önemli. Dünyada ki bütün sporcular burayı tanıyor ve buraya gelmek için can atıyorlar."