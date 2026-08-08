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Milli Sporcular Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda

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FAI 18. Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kuzey Makedonya'nın Kruşevo bölgesinde yarın başlıyor. 47 ülkeden 130 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 5 milli sporcu temsil edecek. Organizasyon 19 Ağustos'ta sona erecek.

Milli sporcular, FAI 18. Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Kuzey Makedonya'nın Kruşevo bölgesindeki organizasyonda 47 ülkeden 130 sporcu yarışacak.

Yarın yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak şampiyonada Türkiye'yi Adem Berk Aksoy, Basat Okay, Sinan Çalışkan, Umut Aslan ve Utku Berk Ersoy temsil edecek.

18. Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası, 19 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA
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