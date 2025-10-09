Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası Antalya'da Başlıyor
FAI Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenleniyor. 36 ülkeden 143 sporcu katılıyor. Şampiyona 19 Ekim Pazar günü sona erecek.
13. FAI Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.
Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) Türkiye'nin ev sahipliğinde Alanya'da düzenleyeceği organizasyona 36 ülkeden 143 sporcu katılacak.
Şampiyonada, Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı adına Türkiye'yi Cemal Direkci, Mert Ulukanoğlu, Özlem Bağ Üzgüç, Serhad Karaduman, Faruk Karateke, Kerem Dinçer ve Ali Zaimoğlu temsil edecek.
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyon, 19 Ekim Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor