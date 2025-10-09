Haberler

Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FAI Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenleniyor. 36 ülkeden 143 sporcu katılıyor. Şampiyona 19 Ekim Pazar günü sona erecek.

13. FAI Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.

Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) Türkiye'nin ev sahipliğinde Alanya'da düzenleyeceği organizasyona 36 ülkeden 143 sporcu katılacak.

Şampiyonada, Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı adına Türkiye'yi Cemal Direkci, Mert Ulukanoğlu, Özlem Bağ Üzgüç, Serhad Karaduman, Faruk Karateke, Kerem Dinçer ve Ali Zaimoğlu temsil edecek.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyon, 19 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.