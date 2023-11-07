Yamaç Paraşütü Dünya ve Avrupa Hedef Şampiyonası Adana'ya Geliyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), yamaç paraşütünde dünya ve Avrupa hedef şampiyonası etaplarının 2024-2025'te Adana'da düzenlenmesi için başvuruda bulundu. THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, yamaç paraşütünün turizmi geliştirdiğini ve sporun ekonomiye katkısını anlattı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), yamaç paraşütünde dünya ve Avrupa hedef şampiyonası etaplarının 2024-2025'te Adana'da düzenlenmesi için başvuruda bulundu.

THSF tarafından merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de 70 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali tamamlandı.

Müsabakaların ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, yamaç paraşütüne talebin her geçen yıl arttığını söyledi.

Yılmaz, özellikle üniversiteli gençlerin bu spora ilgi gösterdiğini belirterek, "Ülkemizde yamaç paraşütü hızla gelişiyor. Dünya ve Avrupa'dan gerideyiz ancak farkı azaltmaya başladık. Son yarışmalardaki başarımız, ivmenin yukarı gittiğini gösteriyor. Genç arkadaşlarımızın 2-3 sene içerisinde kürsüye çıkacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Yamaç paraşütünün turizmi de geliştirdiğini işaret eden Yılmaz, sporun ekonomiye katkısını anlattı.

"Şubatta bile yarışma yapabiliyoruz"

THSF Başkanı Yılmaz, paraşüt sporlarının "hatayı affetmeyen" bir branş olduğunu vurgulayarak, "Hava sporlarında bütün kurallara uymak zorundasınız. Bunlara uyduğunuz sürede hiçbir şey olmaz. Federasyon olarak bunu disiplin altına almaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye şampiyonalarıyla öne çıkan Rüzgarlı Tepe'de, 2022'de PGAEC Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali'nin de düzenlendiğini anımsatan Yılmaz, "Adana'nın meteorolojik verileri ve atlayış tepesi inanılmaz güzel. Şubatta bile yarışma yapabiliyoruz. Bundan dolayı 2024-2025'te dünya ve Avrupa hedef şampiyonalarına ev sahipliği için Uluslararası Havacılık Federasyonuna müracaat ettik. Çok iddialıyız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yerli ve yabancı sporcuların kenti sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kentin misafirperverliği yurt dışında da biliniyor. Yabancı sporcuların desteğini alıp uluslararası şampiyonaları Adana'ya getireceğiz. Hem dünya hem Avrupa hedef şampiyonaları için başvuru yaptık. Hangisini verirlerse yapmaya hazırız. Organizasyon kabiliyetimiz çok yüksek. Uluslararası Havacılık Federasyon ve Avrupalılar da bunu biliyor, genelde bizi tercih ediyorlar."