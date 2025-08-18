Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde acı kaza! Hayatını kaybetti

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerine katılan sporcu Cengiz Kalyoncu (57), sert iniş yaparak ağır yaralandı. Kalyoncu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Aksaray Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde yarışan paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi.

YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine paraşüt takımı ekipleri GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu'yu yerde ağır yaralı halde buldu. Sert iniş yaptığı değerlendirilen Cengiz Kalyoncu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalyoncu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalyoncunun cesedi yapılacak otopsinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi. Kalyoncunun ölümünün ardından Aksaray Valiliği de bir taziye mesajı yayımladı.