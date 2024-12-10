Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Asgari ücret toplantısına dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki
8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı

Yalovaspor'un Başarısı ve Teknik Direktör Yaka'nın Değerlendirmesi

Yalovaspor'un Başarısı ve Teknik Direktör Yaka'nın Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 9. Grubunda Yalovaspor'un teknik direktörü Aytaç Yaka, 1-0 kazandıkları Karasu maçını değerlendirerek, takımın konsantre bir başlangıç yaptığını ve daha fazla gol atabileceklerini belirtti. Gelecek maçlarda puan hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bu sezon aldığı sonuçlarla Bölgesel Amatör Lig 9. Gruba damga vuran Yalovaspor'da başarının mimarlarından Teknik Direktör Aytaç Yaka, 1-0 kazandıkları Karasu maçının değerlendirmesini yaptı.

Sakarya ekibi karşısında konsantre olarak başladıklarını belirten başarılı çalıştırıcı daha farklı da kazanabileceklerine vurgu yaptı. İlk yarının son 3 haftasında Ferizli 2011 Spor, Karamürselspor ve Keşanspor'la karşılaşacaklarını belirten Yaka, maksimum seviyede puan alıp devre arasına girmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yalovaspor Teknik Direktörü Aytaç Yaka, şöyle konuştu:

"Maça takım olarak konsantre bir şekilde başladık ve bu şekilde devam ettik. Ancak Karasuspor'un beklediğimizden farklı bir oyun tarzıyla sahaya çıkması, bizi şaşırttı. Buna rağmen kendi oyun sistemimizden vazgeçmedik ve hafta boyunca çalıştığımız plan çerçevesinde hareket ettik. Maçın 30. dakikasında yaşanan kırmızı kartın ardından oyun anlayışımızı biraz daha değiştirerek kontrollü bir şekilde öne çıkmaya başladık. Bu süreçte fırsatlar yakaladık ve ilk yarıda bu fırsatları gole çevirebilirdik. Oyun üstünlüğü açık bir şekilde bizim elimizdeydi. Yakaladığımız net pozisyonların yanı sıra bir penaltıyı da değerlendiremedik. Gol pozisyonlarını değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuçla da ayrılabilirdik. Sonuç olarak 3 puan aldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda da 3 puan hedefiyle yolumuza devam edeceğiz." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Dua Lipa'nın çantasından çıkanlar şaşırttı
img

İsrail'in tarihi yalanı bu görüntülerle çöktü
img

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı? Orhan Ekren kimdir, bulundu mu? İngiltere'de kaybolan Orhan Ekren nerede? Özlem Cankurtaran öldü mü? Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu? Özlem Cankurtaran neden öldü? Özlem Cankurtaran'ın hastalığı nedir? Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli? Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı? 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? YILBAŞI HEDİYELERİ 2025: En güzel yılbaşı hediyesi ve yeni yılda kadın/erkek hediye fikirleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.