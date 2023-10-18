Yalovaspor Takımını Taşıyan Otobüs Alevlere Teslim Oldu

Yalovaspor futbol takımını taşıyan otobüs, Kocaeli U-19 takımıyla hazırlık maçı için gittikleri İzmit'te motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sporcular otobüsten kendilerini dışarı atarken, yangına müdahale eden ekipler kontrol altına aldı. Yangında otobüs ve takımın tüm malzemeleri küle döndü.

Yalovaspor futbol takımını taşıyan otobüs alevlere teslim oldu. Yangında otobüs küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Yalova Süper Amatör Lig ekiplerinden Yalovaspor, Kocaeli U-19 takımıyla hazırlık maçı için İzmit'e gitti. Deplasmanda rakibini 5-2 yenen Yalovaspor takımını taşıyan otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otobüsünü Yalova- İzmit karayolu Altınova ilçesi mevkiinde yol kenarına çekti. Araçta bulunan sporcular can havliyle otobüsten kendilerini dışarı attı. Bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi ve Karamürsel itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında otobüs ve takımın tüm malzemeleri küle döndü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında otobüsten tahkiye edilen Yalova ekibi bölgeye gelen başka araçlarla yolculuğuna devam etti.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA