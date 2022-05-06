Yalovaspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne veda etti - Haberler

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Yalovaspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne veda etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Yalovaspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne veda etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Anadolu Efes, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 93-87 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Anadolu Efes, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 93-87 mağlup etti. Bu sonucun ardından Yalovaspor, ligden düşen 2'nci takım oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Anadolu Efes, sahasında Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 49-36 önde tamamladı. Karşılaşmayı 93-87 galip kapatan Anadolu Efes'te Elijah Bryant 18 sayıyla oynadı. Bu sonuçla ligden düşen 2'nci takım olan Semt77 Yalovaspor'da ise Thomas Brown 17 sayı kaydetti.

HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin ligden düşmesi haftalar önce kesinleşmişti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Yalovaspor, Spor, Haberler

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