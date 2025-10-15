Yalovaspor Basketbol, Parmos Otel Bandırma Bordo'yu 89-83 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta TBL 5. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol takımını 89-83 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
SALON: Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Çağatay Taşkın, Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman
YALOVASPOR BASKETBOL: Mustafa Görür 9, Tayfun Erülkü 16, Berke Aygündüz 11, Ali Efe Barış 10, Koray Çekici 18, Burak Gözeneli 14, Kılıçarslan Şenkahya 8, Melih Çetinkaya 3
PARMOS OTEL BANDIRMA BORDO BASKETBOL: Simmons 18, Kadir Bayram 10, Tyus 16, Orhan Aydın Haciyeva 8, Hüseyin Kandemir 9, Yiğit Sarıkaya 10, Mehmet Kızıl 6, Erol Can Çinko 2, Berkay Sinirlioğlu 4
1'İNCİ PERİYOT: 27-24
DEVRE: 50-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62
