Yalovaspor Basketbol, Parmos Otel Bandırma Bordo'yu 89-83 Mağlup Etti
Güncelleme:
Türkiye Sigorta TBL 5. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol takımını 89-83 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

SALON: Yalova 90. Yıl

HAKEMLER: Çağatay Taşkın, Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman

YALOVASPOR BASKETBOL: Mustafa Görür 9, Tayfun Erülkü 16, Berke Aygündüz 11, Ali Efe Barış 10, Koray Çekici 18, Burak Gözeneli 14, Kılıçarslan Şenkahya 8, Melih Çetinkaya 3

PARMOS OTEL BANDIRMA BORDO BASKETBOL: Simmons 18, Kadir Bayram 10, Tyus 16, Orhan Aydın Haciyeva 8, Hüseyin Kandemir 9, Yiğit Sarıkaya 10, Mehmet Kızıl 6, Erol Can Çinko 2, Berkay Sinirlioğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 27-24

DEVRE: 50-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62

Türkiye Sigorta TBL 5'inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 89-83 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
