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Yalovaspor Basketbol, Aliağa Petkim'e Yenildi

Yalovaspor Basketbol, Aliağa Petkim'e Yenildi
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Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Aliağa Petkim'e 87-78 mağlup oldu. Maçta Yalovaspor'un en fazla sayı atan oyuncusu Martin Krampelj olurken, Aliağa Petkim'de Wesley Van Beck öne çıktı.

SALON: Yalova 90'ıncı Yıl

HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk, Hüseyin Çelik

YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfıeld 10, Kadir Bayram 9, Martin Krampelj 18, Yiğit Onan 12, Martin Peterka 9, Ege Özçelik 2, Bryan Griffin 16, Boran Güler 2

ALİAĞA PETKİM: Wesley Van Beck 30, Damyean Dotson 14, Breein Tyree 10, Kılıçarslan Şenkahya 2, Peyton Aldridge 8, Bryson Williams 9, Jaime Echenique 9, Selim Şav 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 41-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-62

Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu'nun 29'uncu haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Aliağa Petkim'e 87-78 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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