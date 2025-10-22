Yalova VİP, Mersin Gençlerbirliği'ne Mağlup Oldu: 68-65

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025-2026 sezonu mücadelesinde Yalova VİP, evinde Mersin Gençlerbirliği'ne 68-65'lik skorla mağlup oldu.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 2025-2026 sezonu heyecanı Yalova'da devam etti. Yalova VİP, 90. Yıl Spor Salonu'nda Mersin Gençlerbirliği Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan 68-65'lik skorla konuk ekip oldu. Mersin Gençlerbirliği maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk seti 23-14 önde kapattı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, devreye 40-36'lık avantajla girdi. Üçüncü sette Yalova VİP etkili savunmasıyla farkı kapatarak 55-52 öne geçti. Ancak son setin son dakikalarında kontrolü tekrar eline alan Mersin ekibi maçı 68-65 kazanarak salondan galip ayrıldı. - YALOVA