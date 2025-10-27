Haberler

Yalova'da Yeni Tırmanış Noktası: Safran Tırmanış Bahçesi

Yalova'da Yeni Tırmanış Noktası: Safran Tırmanış Bahçesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Safran köyünde açılan Safran Tırmanış Bahçesi, doğa ve tırmanış sporcuları için yeni bir cazibe merkezi oldu. 26 tırmanış rotası ve eğitim olanakları ile bölge, yerli ve yabancı tırmanışçıların ilgisini çekiyor.

Yalova'nın yeni tırmanış noktası olan Safran Tırmanış Bahçesi doğa ve tırmanış sporlarına yeni bir soluk getiriyor. Bölgede açılan rotalar dağcılık sporcularına unutamayacakları bir deneyim sunuyor.

Yalova merkez ilçeye bağlı Safran köyünde bulunan tırmanış noktası eşsiz doğası, zorlu ve kolay tırmanış rota tercihleriyle dağcılık tutkunlarının ilgisini çekiyor. Safran Tırmanış Bahçesi, 26 rotası ve eğitim olanaklarıyla hem yerli hem yabancı tırmanışçıları bölgeye çekiyor.

Yalova Dağcılık Spor Kulübü Başkanı ve spor tırmanış antrenörü Yusuf İşsever, Safran Tırmanış Bahçesi'nin potansiyelini uzun yıllardır gözlemlediğini belirterek "Yaklaşık 15 yıl önce, bu bölgede doğa yürüyüşü yaparken bu kayalıkları hep görüyordum ve buranın tırmanış bahçesi olma potansiyelini aklımda tutuyordum. Ancak bu sporu bilenler iyi bilir buranın çok fazla işçiliği olduğu için uzun süre erteledik. Ta ki 2019 yılına kadar. 2019 yılında Yalova'daki tırmanış severlerin artmasıyla birlikte burada ilk rotaları açmaya başladık ve buranın gelişmesi için çalışmalar yürüttük" dedi.

Bölgede hem yeni başlayanlar hem de ileri seviye sporcular için rotalar bulunduğunu ifade eden İşsever, bölgenin çevre iller dağcılık sporcuları tarafından henüz fazla bilinmediğini, ancak tanıtım arttıkça ziyaretçi sayısının hızla artacağını ifade ederek "Safran Tırmanış Bahçesi, daha çok tırmanışa odaklı bir alan olmakla birlikte yakın bölgede kamp alanları ve doğa yürüyüş rotaları da mevcuttur. Bölgeyi bilen kişiler burada doğa yürüyüşü yapıyor veya kamp kuruyor. Henüz çevre illerden pek bilinmese de buranın tanıtımı arttıkça ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Yalova'nın doğası, doğa sporları için oldukça uygundur"

Yalova'nın kanyonları, yaylaları, şelaleleri ve kayalık alanlarının doğa sporları için elverişli olduğunu aktaran İşsever, şöyle konuştu:

"Biz, Yalova Dağcılık Spor Kulübü olarak bölgede sıkça doğa yürüyüşü, kamp, eğitimler ve kaya tırmanışı faaliyetleri düzenliyoruz. Yalova'nın doğası, doğa sporları için çok çok uygundur. Ulaşılabilirliği ve orman yapısı bu sporları yapmak için inanılmaz etkili. Özellikle Yalova bölgesindeki kanyonlar, yaylalar, şelaleler ve kayalık alanlar tırmanış için ideal alanlar oluşturabilir ve tescillenebilir. Böylece çevre illerden sporcular sıkça burayı ziyaret edebilir. Böyle bir potansiyelin değerlendirilmesi için profesyonel çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle Amerika ve Avrupa örneklerinde olduğu gibi doğa yürüyüş rotalarının tescillenmesi, işaretlenmesi ve GPS koordinatlarının çıkarılması önemlidir. Türkiye'de Likya Yolu ve Efeler Yolu gibi işaretli parkurlar bu konuda örnek teşkil edebilir. Yalova'da da benzer şekilde, tarihi zenginlikler göz önünde bulundurularak doğa yürüyüş rotaları oluşturulabilir. Çünkü tarihine baktığımız zaman Bafeus Savaşı gibi Osmanlı'nın Selçuklu devletinin Bizans'la buralarda çok savaşlar verdiği görülmüş. Buralar hep İpek Yolu diye de geçiyor. Çobankale gibi kalıntılar ilgi çekebilir." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.