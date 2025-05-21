Yalıkavakspor, Kadınlar Süper Ligi'nde İkinci Şampiyonluğunu Kazandı

HENTBOLDA Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'dan çıkan bir ilçe takımı olarak son yıllarda kupalara ambargo koyan Yalıkavakspor, Kadınlar Süper Ligi'nde üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmanın gururunu yaşıyor. Geçen sezon ligde tarihinde ilk kez şampiyon olan, 2023'te Türkiye Kupası'nı, 2023 ve 2024'te art arda iki kez Süper Kupa'yı kazanan Yalıkavakspor, şampiyonluk kupasını da çiftledi.

Kadınlar Süper Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında evi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Adasokağı'nı 28-18 mağlup eden Bodrum ekibi seriyi 3-1 kazanıp şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Şampiyonluk maçında Yalıkavaklı hentbolcuları Bodrumlular yalnız bırakmadı. Şampiyonluk kupasını Türk hentbolunun en kariyerli isimlerinden takım kaptanı Yeliz Özel kucakladı. Yalıkavakspor yeni sezonda ülkemizi hentbolda yine daha önce yarı final ve çeyrek final başarıları yakaladığı Avrupa arenasında temsil edecek.