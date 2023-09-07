Yalıkavakspor Kadınlar Süper Kupa Finalinde Şampiyon

Hentbolda geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Yalıkavakspor, Kadınlar Süper Kupa finalinde Kastamonu Belediyespor'u yenerek şampiyon oldu. Yalıkavakspor, Avrupa'da da mücadele edecek.

Hentbolda geçen sezon tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Bodrum ekibi Yalıkavakspor, yeni sezon öncesi Kadınlar Süper Kupa finalinde de son lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor'u 34-28 yenerek 'duble' yaptı. Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 16-14 geride tamamlayan Yalıkavakspor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü yakaladı ve müsabakadan 34-28 galip ayrılıp kupaya uzandı. Yalıkavak'ın tecrübeli oyuncuları Chebbah 10, Yeliz Özel 7 golle galibiyete katkı yaptı. 1 yıl içinde Türkiye'deki 3 önemli kupadan 2'sini müzesine götüren Yalıkavakspor büyük sevinç yaşadı.

Hentbolda Süper Lig'in önemli takımlarından olmayı başaran Yalıkavakspor, 2021 yılında Avrupa'da finale giderken EHF Kupası'nda takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle yarı finalde hükmen elenip kupadan olmuştu. Geçen sezonun kupa şampiyonu olarak bu yıl da ülkemizi Avrupa'da EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsil edecek Bodrum ekibi, eşleştiği rakibi Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul ekibiyle ilk maçı 23 Eylül'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda, rövanşı da 30 Eylül'de deplasmanda oynayacak.