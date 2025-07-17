Yalıkavakspor'da Yeni Başkan Seçildi, Avrupa Ligi Hazırlığı Başladı

TÜRKİYE Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Yalıkavak spor'da olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda geniş katılımla gerçekleşen genel kurulda mevcut faaliyet raporu değerlendirilirken geçmiş döneme dair çalışmalar aktarıldı. Yapılan seçim sonrası Emin Palalı Yalıkavak spor'un yeni başkanı oldu. 10 yıldır başkanlık görevini sürdüren ve görev süresi boyunca 5 kupa kazandıran Mehmet Esen ise katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Palalı, "Kulübümüze gönül vermiş tüm üyelerimize ve bu süreçte emek veren yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Katılım göstererek Yalıkavak'ın spor vizyonuna sahip çıkan, eleştiren, öneren ve destek olan herkese minnettarız" dedi.

2025-2026 EHF Kadınlar Avrupa Liginde mücadele etmeye hazırlanan Yalıkavakspor'un 2'nci eleme turundaki rakibi belli oldu. Ege ekibi 27 Eylül'de Danimarka ekibi HH Elite'yi Bodrum'da konuk edecek. Mücadelenin rövanş karşılaşması ise 5 Ekim Pazar günü Danimarka'da oynanacak. Mavi-beyazlı ekibin bu turu geçmesi halinde ise 3'üncü eleme turunda Romanya'nın güçlü ekiplerinden CS Minaur Baia Mare ile karşılaşacak. Bu turu da geçmesi halinde Bodrum ekibi grup aşamasına kalacak.