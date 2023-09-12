- Yalçın Koşukavak : "Kazanmamız gerekiyor"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak :

"Play-off'a kalmak istiyoruz"

"Cenk Ahmet, aldığı parayı da iade etmiş"

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Boluspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "4 haftadır kazanamayan bir Boluspor'uz. Bu bizim üzerimizde biraz baskı oluşturuyor. Kazanmamız gerekiyor. Zor bir deplasman gideceğiz" dedi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 4 haftasında 3 puan toplayan Boluspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kulüp tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Boluspor, taktik çalışmalarına ağırlık verdi.

"Kazanmamız gerekiyor"

Kocaelispor deplasmanından 3 puan çıkarmaları gerektiğini dile getiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "Bu hafta direkt maça özgü şeyler çalışıyoruz. Geçen hafta 1-2 gün fiziksel çalışabildik. Diğer günlerde biraz taktiksel çalıştık. Zor bir maça gideceğiz. 4 haftadır kazanamayan bir Boluspor'uz. Bu bizim üzerimizde biraz baskı oluşturuyor. Kazanmamız gerekiyor. Zor bir deplasman gideceğiz. Rakibin iyi bir kadrosu ve taraftar desteği var. Yetenekli oyuncu sayısı fazla ve buna göre planlarımızı yaptık. İnşallah hayal ettiğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum. Takımın biraz daha 3. bölgede becerili oyuncuya ihtiyacı olduğunu Keçiörengücü maçı sonrasında söylemiştim. Tabii bu dönem zor bir dönem. Transferin bitmesine 1 hafta var. Oyuncu bulmak zor olduğu gibi ekonomik anlamda da bu bir yük. Safa, daha önce Boluspor'da oynadığı için, 2. bölgeden 3'e geçişlerde yetenekleri var. Onu öyle kullanacağız. Mustafa'yı da neden kadroya dahil ettik. Çünkü elimizde bir Nabi var. Birçok mevkide ihtiyaç duyuyoruz ona. Stoper oynayacak, şu anda da stoper oynuyor zaten ama 30 maç var ne ile karışılacağımızı bilmiyoruz. Orta sahada bir eksikliğimiz vardı. Oraya sürekli bir alternatif oluşturmaya çalışıyorum takımın içinden. O yüzden Mustafa'yı alarak Nabi'yi biraz özgürleştirdik. Sağ bek, orta saha gibi yerlerde ihtiyacımız olduğu zaman öyle kullanacağız" diye konuştu.

"Play-off'a kalmak istiyoruz"

Hedeflerinin play-off olduğunu ifade eden Koşukavak, "Bu ülkedeki takımların en büyük problemi, bir oyun modeliniz olmadığı için transferi de tesadüflerle yapıyorsunuz. Gelen giden, deneme yanılmaya dönüyor iş. Şu an itibariyle böyle bir şey deniyoruz ve olumlu yönde gidiyoruz. Keçiörengücü maçında da takımın topu 3. bölgeye taşımasından, önceki maçlara göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ligde ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bazen çok pragmatik işler de yapabiliriz. Tamamen savunma odaklı ihtiyaca göre oynayabiliriz. Çünkü 3 takım küme düşüyor. İlerleyen zamanda ne yaşayacağızı bilmiyoruz. Play-off'a kalmak istiyoruz. Asıl hedefimiz bu. Ama takıma formasyon anlamında birçok oyunu yerleştirmek istiyorum. Zaman kısıtlı ama çocuklar beni anlıyorlar. 10 gün çok kısa bir zaman bir takımda bir şeyleri yerleştirmek için. Bugüne kadar olan süreçten, oyuncularımdan memnunum. Çok saygı duyuyorlar. Taktiksel anlamda bir açlıkları var. Onlarla ilerleyen zamanda iyi işler başaracağız diye umut ediyorum" dedi.

"Cenk Ahmet, aldığı parayı da iade etmiş"

Turgay Altay döneminde transfer edilen ve sadece 33 dakika süre alan Cenk Ahmet Alkılıç hakkında da konuşan Yalçın Koşukavak, "Mevkii anlamında Cenk'in oynayacağı pozisyonda da çok oyuncu var. Cenk de bunu gördü. Cenk'in beklentileri oynamaktı. Çok tecrübeli bir oyuncu. 36 yaşına geliyor. Stoperi de alınca Nabi'yi sağ bek kullanmak istedik. O da medeni bir şekilde böyle bir talepte bulundu. İki taraf için de hayırlı olur inşallah. Çocuğun mali bir yükü de yok. Bana söylenene göre aldığı parayı da iade etmiş. Bence iki taraf açısından da olması gereken bir şey olmuş diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.