Yalçın Koşukavak: "Daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız"

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, maç sonrası yaptığı açıklamada kazanmalarının önemine vurgu yaptı ve ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor müsabakasının ardından, "Kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıdaki maçlar için de çok daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bugünkü maç stratejik anlamda iki takım için de önemliydi. Bizim içinse 2 haftadır kazanmaya çok yakın olduğumuz maçlar oldu. Bizden önce oynanan maçlarda alttaki takımların kazanmasıyla hem Ümraniye hem bizim için önemli bir maç oldu. İlk yarının son maçı olması sebebiyle kazanmamız gerekiyordu. Güzel başladık, stratejik planlarımız ve oyun planı beni diğer maçlardan biraz daha memnun etti. 20. dakikada pas hatasıyla gol yiyecekken geçiş hücumuyla golü bulduk. Sonra iyi savunma yaptık. 3-0'dan sonra da artık oyun tamamen bizim kontrolümüzde gitti. Kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıdaki maçlar için de çok daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
