Yalçın Koşukavak: 'Bugün Mağlup Olduk Ama Yenilmedik'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldukları maç sonrası, takımının güçlü oyununu vurgulayarak, 'Keçiörengücü meydan okumaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Iğdır FK müsabakasının ardından, "Biz bugün mağlup olduk ama yenilmedik. Keçiörengücü meydan okumaya devam edecek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, rakip kalecinin zaman geçirmesine dikkat çekerek, "Zamana oynayan bir kaleciye kart göstermek yok mu? Türkiye'de oynanan maçlarda 85'inci dakikada kaleciye bir ikaz, 90'ıncı dakikalarda sarı kart gösteriliyor. Taç buradan çıkıyor. 10 metre ileriden atıyor. Yan hakeme '10 metreden avantaj sağlıyor' diyorum. Bana '5 metreden bir şey olmaz' diyor. Sen frikiği verebiliyor musun 5 metre önden? Bu bir kural değil mi? Biz bugün mağlup olduk ama yenilmedik. Keçiörengücü meydan okumaya devam edecek. Her şeye rağmen kazanan bir takım olacağız. Burada bu kadar dominant bir oyun oynayan oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Hakemlere teşekkür edemiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
