Yalçın Koşukavak: "87. dakikada penaltı golüyle mağlup olmak beni biraz üzdü"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 87. dakikada gelen penaltı golü ile mağlup olmanın üzücü olduğunu belirtti ve takımının performansından memnun olduğunu ifade etti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçının ardından, "87. dakikada penaltı golüyle mağlup olmak, bu kadar iyi mücadele edince beni biraz üzdü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro kalitesi çok yüksek olan bir takıma 87. dakikadaki penaltı gölüyle mağlup olmanın kendisini üzdüğünü ifade etti. Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Koşukavak, hakemlerin karar verirken zemin kayganlığına dikkat etmemesine de tepki gösterdi.

"Bir puan hak etmiştik"

İlk yarı skoru bulmaya çok yakın bir oyun oynadıklarını ifade eden Koşukavak, "İkinci yarı daha duygusal, daha ön doğru hareket eden bir Çorum'la geçiş hücumlarıyla skoru alabilirdik. Tabii 87. dakikada böyle bir penaltı golüyle mağlup olmak, bu kadar iyi mücadele edince beni biraz üzdü. Bu mücadelenin hakkı buradan bir puan almaktı. Çünkü rakibin ikinci yarı topa sahip olması biraz biraz daha fazla ama bize bir üretkenlik sağlayamadı. Bu kaliteli oyuncularla maç öncesinde beklentilerimin altındaydı, bizi daha fazla baskı altına alacaklarını düşündüm. Ama öyle bir oyun olmadı, bir puanı 87. dakikada penaltıyla bırakmak bizim gibi küçük bütçeli bir takım için üzücü açıkçası. Oyuncularımın emeğine üzüldüm. Hakemler konusuna gelince de söylüyoruz da bir şey olduğu yok. Zemin kaygan, biraz futbolu bilmek gerekiyor. Pozisyona yorum getirirken topun kaydığı, oyuncunun topu kontrol edemediği anlara yorum getirmek gerekiyor. Böyle kuralları ilkokul çocuğu gibi öğrenip böyle şeyler yapılmamalı. Penaltı için demiyorum. Penaltıyı görmedim ama oyuncularım da bir tepki göstermediğine göre penaltı olabilir. Ben oyunun genelinden bahsediyorum. Takımımın oyundan memnunum. Çorum'un iki oyuncusu bizim takımımızın maliyetidir. Üzüldüm. Bir puan hak etmiştik. Çorumspor'a bundan sonraki başarılarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
