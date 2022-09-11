'Yalan söylemeyeceğim' diyen Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: Etkilendim

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşan milli futbolcu, "Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'yı 3 golle geçen Galatasaray'da uzun zamandır performansı eleştirilen Kerem Aktürkoğlu attığı 2 gol ile gövde gösterisi yaptı. Milli yıldız karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kendisine yapılan eleştirilerden etkilendiğini belirtti.

"ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENDİM"

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim. Gol ve asistin yanı sıra mücadelemle de katkı vermek istiyorum. Beş haftadır gol ve asist yoktu, bu hafta oldu" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İLK YARI DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"İki haftadır güze futbol oynuyorduk ve sonuçlarını alıyorduk. Bu hafta da istediğimiz sonucu aldık. İlk yarı daha farklı olabilirdik. Taçlardan sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Sonu güzel bitti. Herkesi tebrik ederim.

"BANA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Bana çok fazla destek oluyorlar. 'Gol sevincinin hayalini kur' diyorlar. Bafe her idman sonrası 'Gol atacaksın, sen harikasın' diyor. Bana destekleri için teşekkür ederim. Gol atmasam bile mücadelemle onlara destek vermek istiyorum.

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUKLA BİTER"

Dries Mertens gol atamadı ama harika oynadı. Yunus Akgün asist yaptı, harikaydı. İnşallah böyle devam eder ve sonu şampiyonlukla biter."