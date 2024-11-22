Üye Girişi
Haberler

Yahyalıspor, Samandağı Deplasmanında Galibiyet Arayacak

Yahyalıspor, Samandağı Deplasmanında Galibiyet Arayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta henüz galibiyet almayı başaramayan Yahyalıspor, 24 Kasım Pazar günü Samandağı Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Maçta Gaziantep Bölgesi'nden hakem Mehmet İhsan Derme düdük çalacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup ekibi Yahyalıspor, haftayı Samandağı deplasmanında geçirecek.

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve henüz galibiyet ile tanışamayan Yahyalıspor, Samandağı Gençlerbirliği ekibine konuk olacak. Samandağı İlçe Stadı'nda 24 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı Gaziantep Bölgesi'nden Mehmet İhsan Derme yönetecek. Derme'nin yardımcılıklarını Sait Yılmaz ile Halil Karakuş üstlenecek. Maçta Muhammet Keklik ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Kayseri'yi temsil eden bir diğer takım Develigücü ise bu haftayı BAY olarak geçecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.