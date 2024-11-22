Yahyalıspor, Samandağı Deplasmanında Galibiyet Arayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup ekibi Yahyalıspor, haftayı Samandağı deplasmanında geçirecek.

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve henüz galibiyet ile tanışamayan Yahyalıspor, Samandağı Gençlerbirliği ekibine konuk olacak. Samandağı İlçe Stadı'nda 24 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı Gaziantep Bölgesi'nden Mehmet İhsan Derme yönetecek. Derme'nin yardımcılıklarını Sait Yılmaz ile Halil Karakuş üstlenecek. Maçta Muhammet Keklik ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Kayseri'yi temsil eden bir diğer takım Develigücü ise bu haftayı BAY olarak geçecek. - KAYSERİ