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Yahyalıspor, Deplasmanda Bahçespor'u Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Yahyalıspor, Deplasmanda Bahçespor'u Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
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Yahyalıspor, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'taki 13. hafta maçında Bahçespor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Takım, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak 14. sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor, ligin 13. hafta maçında deplasmanda Bahçespor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor, deplasmanda Bahçespor'u mağlup etmeyi başardı. Esra Sağlam, Cafer Algül, Gökhan Altundal hakem üçlüsünün görev yaptığı ve ilk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında İbrahim Sadri Şimşek ile bir gol bulan Yahyalıspor, galibiyete erişti.

Sezonun ilk galibiyetini alan Yahyalıspor, bu 3 puan ile puanını 6'ya yükselterek 14. sırada yer aldı. Yeşil-beyazlılar, bu hafta sahasında Niğde temsilcisi Zengenspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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