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Y. Samsunspor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Y. Samsunspor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alarak Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Ercan ve Schindler'in attığı gollerle galip gelen Samsunspor, önemli bir zafer elde etti.