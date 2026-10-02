Haberler

Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nda 6 Ekim'de BC Prievidza'yı konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu'nda 6 Ekim'de BC Prievidza'yı konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Y. Denizli Basket'in FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Yeşil-siyahlı ekip, 10 maçlık grup maratonuna 6 Ekim'de Denizli'de BC Prievidza'yı konuk ederek başlayacak. Grupta SL Benfica, Lions de Genve, LANDAU Lions ve Bakken Bears da yer alıyor.

Y. Denizli Basket'in FIBA Europe Cup G Grubu'nda oynayacağı maçların programı belli oldu. Yeşil-siyahlı ekip, Avrupa sahnesinde Denizli'yi temsil etmek için 10 maçlık zorlu bir maratona çıkacak.

FIBA Europe Cup'ta G Grubu'nda mücadele edecek olan Y. Denizli Basket'in rakipleri BC Prievidza, SL Benfica, Lions de Genve, LANDAU Lions ve Bakken Bears oldu. Denizli temsilcisi, grup aşamasındaki ilk maçında 6 Ekim Salı günü saat 20.00'de BC Prievidza'yı kendi evinde konuk edecek. Yeşil-siyahlılar, taraftarının önünde oynayacağı bu karşılaşmayla Avrupa serüvenine başlayacak. Y. Denizli Basket, grup aşamasında Portekiz, İsviçre, Azerbaycan, Slovakya ve Danimarka'da oynayacağı karşılaşmalarda da galibiyet arayacak. Denizli ekibi, deplasman maçlarında alacağı sonuçlarla gruptaki iddiasını ortaya koymayı hedefleyecek.

Yeşil-siyahlı ekip, 10 karşılaşmadan oluşan grup aşamasında Avrupa kupası mücadelesini sürdürecek. Y. Denizli Basket, taraftarının desteğiyle hem Denizli'de hem de deplasmanda başarılı sonuçlar alarak Avrupa sahnesinde şehrini ve renklerini gururla temsil etmeyi amaçlıyor. Denizli'den Avrupa'ya uzanan bu yolculukta gözler, 6 Ekim'de Denizli'de oynanacak BC Prievidza karşılaşmasına çevrildi.

Y. Denizli Basket'in FIBA Europe Cup fikstürü:

6 Ekim Salı 20.00: Y. Denizli Basket – BC Prievidza (Denizli)

14 Ekim Çarşamba 22.00: SL Benfica – Y. Denizli Basket (Lizbon, Portekiz)

21 Ekim Çarşamba 21.30: Lions de Genve – Y. Denizli Basket (Cenevre, İsviçre)

28 Ekim Çarşamba 18.00: LANDAU Lions – Y. Denizli Basket (Bakü, Azerbaycan)

3 Kasım Salı 20.00: Y. Denizli Basket – Bakken Bears (Denizli)

11 Kasım Çarşamba: BC Prievidza – Y. Denizli Basket (Prievidza, Slovakya) - Saat açıklanmadı.

17 Kasım Salı 20.00: Y. Denizli Basket – SL Benfica (Denizli)

9 Aralık Çarşamba: Y. Denizli Basket – Lions de Genve (Denizli) - Saat açıklanmadı.

15 Aralık Salı 20.00: Y. Denizli Basket – LANDAU Lions (Denizli)

23 Aralık Çarşamba 20.30: Bakken Bears – Y. Denizli Basket (Risskov/Aarhus, Danimarka)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek

Avrupa, Trump'ın tehdidine boyun eğdi! Stokları piyasaya sürecekler
Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı
Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den 'Hoş geldin Ekim' pozu

Kalçasını kırıp ameliyat olmuştu! İyileşti, ilk pozunu verdi
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Test sonucu belli oldu
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş

Hacıosmanoğlu bunu nasıl açıklayacak? Skandal talep dosyada
Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu! Yardımına vatandaş koştu

Şüpheliye uçarken karizmayı yerde bıraktı
Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış

Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı

8 katlı binada can pazarı! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

Aziz Başkan 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor