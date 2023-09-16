Y. Adana Demirspor, Pendikspor'u 3-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Y. Adana Demirspor, sahasında Pendikspor'u 3-0 yendi. Maçta M.Niang ve Emre Akbaba'nın golleriyle galip gelen Adana Demirspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Y. Adana Demirspor, sahasında Pendikspor'u 3-0 yendi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Yusuf Sarı'nın şutunda top kaleci Erdem'den döndü, dönen topa vuran M.Niang meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt kararıyla gol geçerli sayılmadı.

51. dakikada Thuram, Ertaç pasında araya girdi ve şutunu çekti. Savunma son anda ayak koyarak golün önüne geçti.

52. dakikada savunma arkasında topla buluşan M.Niang, kaleci Erdemle başa başa kaldı. Niang yanında bulunan Yusuf Erdoğan'a pasını attı. Yusuf'un vuruşunda top ağlarla buluştu ancak yardımcı hakemin kararıyla pozisyon ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.

53. dakikada ceza sahası önünde kaleyi çerçeveden gören Belhanda şutunu çekti. Kaleci Erdem sağana yatarak topu son anda kurtardı.

64. dakikada soldan ilerleyen Zeneli, Belhanda'ya pasını verdi. Belhanda tekrardan ceza sahası önünde Zeneli'ye topu çıkarttı. Zeneli'nin şutunuda top kaleci Erdem'de kaldı.

67. dakikada ceza alanında topla buluşan Yusuf Sarı, Belhanda'ya pasını attı. Rahat bir pozisyonda Belhanda'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

73. dakikada Vukovic'in ceza sahasına ortasında Welinton kafayla vurdu. Topa kaleci Ertaç'ta kaldı.

88. dakikada ceza sahasının uzağında topu alan Emre Akbaba, kaleyi görür görmez şutunu çekti. Top kaleci Erdem'in kapattığı köşeden soldan ağlarla buluştu. 3-0

Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna

Y. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli (B.N'diaye dk. 62), Emre, Yusuf Sarı (Nani dk. 86), Belhanda (Dorukhan Toköz dk. 82), Yusuf Erdoğan (A.Zeneli dk. 62), M.Niang (Yusuf Barasi dk. 82)

Yedekler: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, Abdulsamet Burak

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Pendikspor: Erdem, Serkan (Gökcan Kaya dk. 75), Welinton, Rassoul (Berkan Sülüngöz dk. 69), Sequeira, Oscar Romero, Midtsjö (Vukovic dk. 46), Lusamba, Halil (Diaby dk. 75), Erencan (Görkem Bitin dk. 46), Thuram

Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, E. Çekiçi, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: M.Niang (dk. 15) (dk. 41), Emre Akababa (dk. 88)(Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Rassoul, Vukovic (Pendikspor) - ADANA