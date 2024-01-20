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Y. Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta golleri Emre Akbaba ve Pedro Moreira attı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci Bahadır'dan dönen topu Emre Akbaba tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.1-0

58. dakikada Chatzigıovanis'in yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Maceda'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedro Moreira sol taraftan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

75. dakikada sağ kanattan ilerleyen Akintola, ceza sahası içinde bulunan Emre Akbaba'ya pasını aktardı. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'dan döndü. Pozisyonun devamında Akintola'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Y. Adana Demirspor: Shahruddin, Dorukhan Toköz (Yusuf Barasi dk. 45), Semih Güler, Cisse (Manev dk. 73), Abdurrahim Dursun (Motez Nourani dk. 74), Stambouli, Gravillion, Akintola, Yusuf Erdoğan, Michut (Nani dk. 86), Emre Akbaba

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Mujakic, Hanousek (Mert Çetin dk. 78), Radakovic, Kitsiou, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Cephas (Chatzigiovanis dk. 56), Morutan (Atakan Çankaya dk. 86), Pedrinho, Bajic (Macheda dk. 55)

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Cem Türkmen, Astranakulov, Arda Ünyay, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Emre Akbaba (dk. 52) (Adana Demirspor), Pedro Moreira (dk. 63) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Michut (Adana Demirspor), Chatzigiovanis, Emre Belözoğlu (MKE Ankaragücü) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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