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Y. Adana Demirspor, CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor, evinde CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye topla buluşup sağ kanattaki Yusuf Sarı'ya pasını verdi. Yusuf Sarı'nın topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada son çizgiye kadar inen Avouno'nun ortasında Birligea'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanında döndü.

25. dakikada Camora soldan geliştirdiği atakta ayağının içiyle penaltı noktasına doğru topu çevirdi. Gravillon topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

31. dakikada Belhanda kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Emre'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Akintola'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Nathan Verboomen xx, Mathias Hillaert xx, Ruben Wyns xx

Y. Adana Demirspor: Karacic xx, Svensson xx, Gravillon xx, Semih Güler xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, Emre Akbaba xx, Yusuf Sarı xx, Belhanda xx, Akintola xx, Cherif Ndiaye xx

Yedekler: Ertaç, Abdurrahim, Manev, İsmail, Abdulsamet, Tayfun, Dorukhan, Y. Erdoğan, Nani, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

CFR Cluj: Sava xx, Camora xx, Ajeti xx, Muhar xx, Kresic xx, Mogos xx, Krasniki xx, Avunou xx, Cvek xx, Yeboah xx, Birligea xx

Yedekler: Nalgradean, Morgan, Manea, Filip, Betancor, Deac, Otele, Konoplyanka, Tiru, Fica, Panagiotis, Otto

Teknik Direktör: Andrea Mandorlini

Gol: Akintola (dk. 43) (Y. Adana Demirspor)

Sarı kart: Svensson (Y. Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Adana Spor Haberler

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