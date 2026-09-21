Haberler

Xhaka, sahte aşı sertifikası soruşturması sonrası İsviçre aday kadrosundan çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre Futbol Federasyonu, sahte koronavirüs aşısı sertifikası soruşturması sonrası Granit Xhaka'nın milli takım kampına katılmayacağını açıkladı. Federasyon, kararın Xhaka ile karşılıklı anlaşmayla alındığını, önceliğin UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmak olduğunu bildirdi.

İsviçre Milli Futbol Takımı Kaptanı Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkartıldı.

İsviçre Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Granit Xhaka, milli takımının kampına katılmayacak. Bu karar, Xhaka ile İsviçre Futbol Federasyonu arasında yapılan bir görüşmede karşılıklı anlaşma ile alındı." denildi.

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Knabel de açıklamada, "Xhaka, dün gece bize durumu bildirdi ve konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağını ve sorumluluk alacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

Knabel, "Granit'in bu adımı atmasını ve bu konuya tam olarak açıklık getirme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için öncelik şu anda durumu yatıştırmak ve tamamen takıma ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmaktır. Bu uluslararası maç dönemi sona erdikten sonra Granit ile birlikte durumu yeniden değerlendireceğiz ve sonraki adımları görüşeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Xhaka'nın aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşı olduğuna dair sertifika aldığı belirtildi.

İsviçre Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve İskoçya maçlarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.???????

Kaynak: AA
Mamak'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin'e lojman oldu

Çocuk konuk evi, başkana lojman oldu!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

e-Devlet'te bu detaya aman dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi

Bu plakaları görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! Yarın sabah başlayıp...

İstanbul dahil 6 il için alarm! Yarın sabah başlayıp...
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun

Vatandaşı bıktırmışlardı! 6 avukatlık ofisine ve 20 şirkete baskın
Yunanistan'da Batı Nil virüsü bir haftada 46 yeni vakaya ve 3 ölüme yol açtı

Komşuda virüs alarmı! Bir haftada 3 can kaybı
Almanya'da sandık şoku! Aşırı sağcı AfD bir eyaleti daha kazandı, Merz'in partisi baraj altında kaldı

Aşırı sağ bir eyaleti daha aldı! Merz'in partisi baraj altında